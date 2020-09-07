Huawei MatePad serisi, yeni eğitim ve eğlence olanakları sunuyor - Son Dakika

Huawei MatePad serisi, yeni eğitim ve eğlence olanakları sunuyor

Öğrenme, üretkenlik ve eğlence odaklı tasarlanan Huawei MatePad serisi; ince çerçeveleri, göz koruma özellikli ekranları, ebeveyn kontrolleri ile multimedya deneyimi sunuyor.

Huawei MatePad serisi, yeni eğitim ve eğlence olanakları sunuyor, System.String[]

Öğrenme, üretkenlik ve eğlence odaklı tasarlanan Huawei MatePad serisi; ince çerçeveleri, göz koruma özellikli ekranları, ebeveyn kontrolleri ile multimedya deneyimi sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin MatePad serisi tabletleri, okula dönüş sezonunda yeni öğretim yılının öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Huawei MatePad serisinde bulunan Kids Corner, çocuklara eşlik etmek için tasarlanmış akıllı bir çözüm olarak sunuluyor. Zengin bir içerik kataloğu barındıran Kids Corner, çocukların dijital yaşamını yönetebilmek için bir dizi ebeveyn özelliği içeriyor. Mesafe uyarısı, kısıtlanmamış uygulamalar, masaüstünü özelleştirme, içerik yönetimi, uygulamaları otomatik ekleme ve otomatik düzenleme gibi alışkanlıkların doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olacak çeşitli özellikler de barındırıyor. Bu araçlar, Kids Corner'ı çocuklara yönelik en uygun şekilde özelleştirilmesine olanak tanıyor.

Öte yandan Huawei MatePad serisi, birçok göz koruma özelliğini destekliyor. Öncelikle TÜV Rheinland tarafından onaylanmış mavi ışığı filtreleyen Göz Konforu Modu, kullanıcıların gözlerini etkili bir şekilde korumak için Huawei ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi ile uyum içinde çalışıyor. Seri ayrıca, Kids Corner tarafından duruş, parlaklık, engebeli yol ve mesafe uyarılarını desteklemek için kullanılan birçok sensör içeriyor. Huawei MatePad serisi, rahat ve sağlıklı bir okuma deneyimi sağlamak için kontrastı, parlaklığı, keskinliği, doygunluğu ve daha fazlasını ayarlayarak e-Mürekkep efektlerini taklit eden e-Kitap modu da sunuyor.

Akıllı etkileşim özellikleri

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad serisi; Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Seri, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında "sürükle ve bırak" dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Huawei MatePad Pro

10,8 inç 16: 10 ekranını çevreleyen, 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip Huawei MatePad Pro'da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Huawei MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile sunuluyor. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB'a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış Huawei MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine sahip Huawei MatePad Pro, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI'ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Huawei MatePad Pro, 4 bin 499TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Huawei MatePad 10.4

Kullanıcılar için geniş bir görüntüleme alanı sağlayan yüzde 84 ekran/gövde oranına sahip MatePad 10.4 tablet, 7,35 mm ultra ince tasarımı ile 450 gr ağırlığında bulunuyor. Yeni Huawei MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8'ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Huawei MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0'ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici hale geliyor. Yeni Huawei MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. UAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için HUAWEI'nin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.

Huawei MatePad 10.4, 2 bin 399TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

HUAWEI MatePad T8

MatePad T8, 8 inçlik ekranı, hafif metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh yüksek kapasiteli pili le güçlendirilen MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80'in üzerinde gövde/ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlandı. Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. 5100 mAh pili ile birleştiğinde MatePad T8, 12 saat boyunca durmaksızın video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Huawei MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor.

Huawei MatePad T8, 999TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MatePad serisi, yeni eğitim ve eğlence olanakları sunuyor - Son Dakika Ekonomi

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