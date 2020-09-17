Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, sınıfının en iyi multimedya yeteneklerine sahip hafif ve güçlü 10,1 inç tablet Huawei MatePad T 10s'i tanıttı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, Huawei MatePad T 10s, full HD ekranıyla film izlerken veya oyun oynarken güçlü bir çift hoparlörlü ses sistemi ile birlikte çalışarak tüm ayrıntıların renk canlılığıyla ortaya çıkmasını sağlıyor. Tablet, güçlü performansı ve EMUI 10.1'in sunduğu bir dizi akıllı ve aile dostu özelliği destekleyen Kirin 710A içeriyor.

Aile boyu eğlence için üretilen ve çocukların da rahatça kullanabilmesi için yeterince hafif olan tablet, birinci sınıf bir metal gövde içeren basit ama pratik bir tasarıma sahip. Üründe, ön tarafta bir simetri oluşturarak ekranı çevreleyen ince çerçevelerle güçlü bir geometrik tasarım dili kullanılıyor.

Tabletin kenarları ele rahatça oturması için kavisliyken, güçlendirilmiş kenarlar, küçük darbelerden kaynaklanan düşme hasarı ve şoklara karşı ek koruma sağlıyor.

Cihaz, 1920x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70'ini destekleyen bir Full HD IPS panele sahip. 10,1 inçlik 16: 10 ekran, herhangi bir görüntü veya videodaki ayrıntıların eksiksiz netlikle sunulmasını sağlamak için 224 ppi'lik yüksek piksel yoğunluğu içeriyor.

Ses açısından bakıldığında, tablete Harman Kardon ayarlı çift dev genlikli hoparlör simetrik olarak yerleştirildi. Hoparlörlerin iç kısımları, tabletlerdeki geleneksel ses sistemlerinden daha farklı bir şekilde yeniden tasarlandı ve tabletin daha yüksek bir ses seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

Akıllı özellikler tablete çok yönlülük katıyor

Huawei MatePad T 10s'lerdeksi EMUI 10.1, sezgisel ve duyarlı bir kullanıcı arayüzünde bir dizi akıllı özellik ile medya merkezli tablete çok yönlülük katıyor.

Huawei MatePad Serisi, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Kullanıcılar ayrıca, 150 MB/saniyeye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen Huawei Share ile fotoğrafları, videoları, belgeleri ve daha fazlasını aktarabiliyor.

Tablet ayrıca, kullanıcının göz konforunu korumak için TÜV Rheinland sertifikalı Göz Konforu modu ile etkinleştirilebilen göz koruma özellikleri içeriyor.

Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan cihaz, ebeveynleri şahsen denetlemediğinde bile çocukların dijital dünyayı keşfetmeleri için güvenli bir ortam sunan Kids Corner uygulamasına sahip. Bu sanal alan içinde yer alan denetim seçenekleri, ebeveynlerin kullanım sınırlarını kolayca belirlemesine ve çocukların erişebildiği içerik ve uygulamayı kontrol etmesine olanak tanıyor. Kids Corner'de ayrıca çocukların gözlerine ekstra koruma sağlamak için mavi ışık filtresi, duruş uyarıları, mesafe uyarıları, parlaklık uyarıları, engebeli yol uyarıları ve e-Kitap modu gibi altı katmanlı akıllı göz koruma özellikleri bulunuyor.

Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler

Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisleri'ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor.

AppGallery; hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.

Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery'de yerlerini aldı.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyor. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar, herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp doğrudan indirmeye başlayabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, Huawei'nin Phone Clone uygulamasıyla kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyor.

Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını "İstek Listesine" göndermek olacak. Bu uygulama, AppGallery'de yerini aldığında talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei MatePad T 10s, Huawei Online Mağaza üzerinden 3GB RAM+64GB modeli 1.599 TL, 2GB RAM+32GB modeli ise 1.449 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.