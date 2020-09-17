Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor - Son Dakika

Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, sınıfının en iyi multimedya yeteneklerine sahip hafif ve güçlü 10,1 inç tablet Huawei MatePad T 10s'i tanıttı.

Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor, System.String[]

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, sınıfının en iyi multimedya yeteneklerine sahip hafif ve güçlü 10,1 inç tablet Huawei MatePad T 10s'i tanıttı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, Huawei MatePad T 10s, full HD ekranıyla film izlerken veya oyun oynarken güçlü bir çift hoparlörlü ses sistemi ile birlikte çalışarak tüm ayrıntıların renk canlılığıyla ortaya çıkmasını sağlıyor. Tablet, güçlü performansı ve EMUI 10.1'in sunduğu bir dizi akıllı ve aile dostu özelliği destekleyen Kirin 710A içeriyor.

Aile boyu eğlence için üretilen ve çocukların da rahatça kullanabilmesi için yeterince hafif olan tablet, birinci sınıf bir metal gövde içeren basit ama pratik bir tasarıma sahip. Üründe, ön tarafta bir simetri oluşturarak ekranı çevreleyen ince çerçevelerle güçlü bir geometrik tasarım dili kullanılıyor.

Tabletin kenarları ele rahatça oturması için kavisliyken, güçlendirilmiş kenarlar, küçük darbelerden kaynaklanan düşme hasarı ve şoklara karşı ek koruma sağlıyor.

Cihaz, 1920x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70'ini destekleyen bir Full HD IPS panele sahip. 10,1 inçlik 16: 10 ekran, herhangi bir görüntü veya videodaki ayrıntıların eksiksiz netlikle sunulmasını sağlamak için 224 ppi'lik yüksek piksel yoğunluğu içeriyor.

Ses açısından bakıldığında, tablete Harman Kardon ayarlı çift dev genlikli hoparlör simetrik olarak yerleştirildi. Hoparlörlerin iç kısımları, tabletlerdeki geleneksel ses sistemlerinden daha farklı bir şekilde yeniden tasarlandı ve tabletin daha yüksek bir ses seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

Akıllı özellikler tablete çok yönlülük katıyor

Huawei MatePad T 10s'lerdeksi EMUI 10.1, sezgisel ve duyarlı bir kullanıcı arayüzünde bir dizi akıllı özellik ile medya merkezli tablete çok yönlülük katıyor.

Huawei MatePad Serisi, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Kullanıcılar ayrıca, 150 MB/saniyeye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen Huawei Share ile fotoğrafları, videoları, belgeleri ve daha fazlasını aktarabiliyor.

Tablet ayrıca, kullanıcının göz konforunu korumak için TÜV Rheinland sertifikalı Göz Konforu modu ile etkinleştirilebilen göz koruma özellikleri içeriyor.

Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan cihaz, ebeveynleri şahsen denetlemediğinde bile çocukların dijital dünyayı keşfetmeleri için güvenli bir ortam sunan Kids Corner uygulamasına sahip. Bu sanal alan içinde yer alan denetim seçenekleri, ebeveynlerin kullanım sınırlarını kolayca belirlemesine ve çocukların erişebildiği içerik ve uygulamayı kontrol etmesine olanak tanıyor. Kids Corner'de ayrıca çocukların gözlerine ekstra koruma sağlamak için mavi ışık filtresi, duruş uyarıları, mesafe uyarıları, parlaklık uyarıları, engebeli yol uyarıları ve e-Kitap modu gibi altı katmanlı akıllı göz koruma özellikleri bulunuyor.

Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler

Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisleri'ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor.

AppGallery; hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.

Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery'de yerlerini aldı.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyor. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar, herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp doğrudan indirmeye başlayabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, Huawei'nin Phone Clone uygulamasıyla kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyor.

Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını "İstek Listesine" göndermek olacak. Bu uygulama, AppGallery'de yerini aldığında talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei MatePad T 10s, Huawei Online Mağaza üzerinden 3GB RAM+64GB modeli 1.599 TL, 2GB RAM+32GB modeli ise 1.449 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Full HD, Türkiye, Tablet, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muayeneleri yapılan ve uygun olan LPG'li araçlar artık AVM otoparklarını kullanabilecek Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı
Baba vahşeti! Karısını hortumla dövüp evden atan adam, iki gün boyunca çocuklarına işkence etti Baba vahşeti! Karısını hortumla dövüp evden atan adam, iki gün boyunca çocuklarına işkence etti         
12:18
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi         
12:03
Karamollaoğlu'na Bahçeli'nin önerisi soruldu, kahkahası stüdyoyu inletti Karamollaoğlu'na Bahçeli'nin önerisi soruldu, kahkahası stüdyoyu inletti         
11:35
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı         
09:54
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor         
09:43
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan vatandaşı sevindirecek açıklama: Kırmızı ve beyaz ete zam yok Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan vatandaşı sevindirecek açıklama: Kırmızı ve beyaz ete zam yok         
00:58
İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki         
00:58
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 12:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei