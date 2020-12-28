Huawei, mobil arama motoru Petal Search'ü kullanıcılar ile buluşturdu

Huawei, kendi geliştirdiği mobil arama motoru Petal Search'ü kullanıcılar ile buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta Huawei cihazlar olmak üzere tüm Android ekosisteminde kullanılabilen Petal Search, aranılan resmi, uygulamaları veya haberleri doğrudan cihazın ana ekranından kolayca bulmaya yardımcı oluyor. Bunlar, en yüksek veri güvenliği standartlarını korurken gerçekleştiriliyor.

Huawei cihazları için resmi uygulama dağıtım platformu olan ve mobil cihazlar için gerçek bir olasılıklar hazinesi olan AppGallery, eğlenceden eğitime ve ticarete kadar tüm tüketici ihtiyaçlarını kapsayan 18 uygulama kategorisi sunuyor. İstenilen içerik için arama sürecini kısaltmak ve uygulama indirmeyi kolaylaştırmak için artık Petal Search de kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor. Petal Search, sıradan bir internet aramasının çok ötesine geçiyor, her kategori ve aramaya özel sonuçlarıyla dikkati çekiyor.

Herhangi bir internet sitesi ziyaret edilmeden müzik dinlenebiliyor, otel rezervasyonu yapılabiliyor, sadece bir anahtar kelime yazarak ilgili tüm haberler okunabiliyor, hatta istenilirse haberi hangi kaynaktan okumak istenildiği bile seçilebiliyor. Tüm bunlar, yenilikçi, çeşitli ve güvenli bir arama deneyimi sağlamak için en yüksek sektör standartlarını karşılamak üzere Qwant ve Yandex dahil olmak üzere küresel ve Avrupalı arama motoru liderleriyle ortaklaşa oluşturuldu.

Açıklamada, AppGallery'nin, bir sonraki favori uygulamaları ve oyunları keşfetmek için "mükemmel bir yer" olduğu belirtiliyor. Sadece AppGallery kullanıcıları için özel içeriğin ve ücretsiz hoş geldiniz hediyeleri, özel oyun içi etkinlikler, yarışmalar, ödül çekilişleri ve ödüllerin keyfi çıkarılırken, AppGallery, kişiye boş zamanında oyun oynamak, egzersiz yapmak, alışveriş yapmak gibi olanaklar da sunuyor.

Kullanıcıların güvenle uygulama indirmesini sağlayan özelliklerden biri, dünya çapında 6 bölgesel merkez ve 15 veri merkezinde yerel veri depolaması kuran Huawei Mobil Servisleri. Yerelleştirilmiş hizmet dağıtım politikasına uygun olarak kişisel bilgiler şifreleniyor ve kullanıcının ait olduğu bölgede saklanıyor. Ayrıca, hassas kişisel veriler sadece cihazda işleniyor ve Huawei kullanıcıları kişisel verileri üzerinde tam kontrole sahip.

Kullanıcılara yalnızca kaliteli ve güvenli bir deneyim sağlamak için tüm uygulamalar, AppGallery'de izin verilmeden önce kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. Bu gizlilik kontrolü, güvenlik açıkları, kötü niyetli davranış tespiti ve manuel gerçek isim güvenlik kontrolünü içeriyor.

Huawei AppGallery, küresel olarak bir yaş derecelendirme sistemi uyguladı. Reşit olmayan kullanıcılar için güvenli ve sağlıklı bir uygulama ortamı sağlamak için yaşa uygun olmayan içeriği kullanıcı ayarlarına göre akıllıca engelliyor.

Huawei'nin Petal Search arama motoru, donanım tabanlı güvenlik ve gizlilik teknolojilerinin en iyilerini, Avrupa'nın önde gelen gizlilik tasarımlı arama motorları tarafından belirlenen benzersiz gizlilik standartlarıyla bir araya getiriyor.

Huawei Petal Search, her zaman tüm arama sonuçlarının kaynak kökenini listeliyor, kullanıcılara seçenek ve esneklik sağlıyor, böylece kullanıcılara mevcut uygulama ve içerik için tam şeffaflık getiriyor. Ayrıca, AppGallery tamamen Petal Search widget'ına entegre edildi ve AppGallery'de halihazırda mevcut olan tüm uygulamalar yeni araçtaki herhangi bir aramanın en üstünde görünüyor.