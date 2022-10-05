Huawei Nova 10 Pro inceleme! - Son Dakika
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Huawei Nova 10 Pro inceleme!

05.10.2022 14:22
Huawei Nova 10 Pro inceleme!

Huawei'nin 60 Megapiksel ön kameralı ve 100W şarj destekli yeni telefonu Huawei Nova 10 Pro inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Avrupa pazarında varlığını sürdürmeye devam eden Huawei, IFA 2022 etkinliğinde Huawei Nova 10 Pro ve Huawei Nova 10 modelleriyle boy gösterdi. Huawei Nova 10 Pro inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei Nova 10 Pro inceleme!

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Huawei Nova 10 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 778G işlemciden alıyor. İşlemcide 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4 adet 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Adreno 642L mevcut.

Huawei Nova 10 Pro inceleme!

6.78 inç ekran ile karşımıza çıkan cihazın çözünürlüğü 2652 x 1200 olarak belirtildi. 120Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılan model, ekran performansı konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

8 GB RAM ile tanıtılan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Üçlü kamera dizilimine sahip modelde 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanıldı.

Huawei Nova 10 Pro modelinde Öz çekim için 60 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel portre kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazda 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya mevcut.

Huawei Nova 10 Pro teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm)

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6,78 inç OLED, 1200×2652 piksel, HDR10, 120 Hz

Depolama ve RAM: 128 GB ve 8 GB RAM, 256 GB ve 8 GB RAM

Ana kamera: 50 MP f/1.8 geniş açı, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik

Ana kamera video: 4K, 1080p, 720p@960fps

Ön kamera: 8 MP f/2.2 portre, 60 MP f/2.4 ultra geniş açı

Ön kamera video: 4K@30fps, 1080p@30fps

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0

Batarya ve Şarj: 4500 mAh – 100W hızlı şarj – Ters şarj

Renk: Siyah, gümüş, yeşil, menekşe

İşletim sistemi: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 191 gr

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei Nova 10 Pro inceleme! - Son Dakika

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