Huawei'nin "AppGallery ile Hep Kazan Kampanyası" kazandırmaya devam ediyor

"AppGallery ile Hep Kazan Kampanyası" kapsamında ikinci hafta talihlileri belli oldu.

Huawei açıklamasına göre, 1 adet Huawei Mate Xs ödülü de dahil olmak üzere 31 kişi ödüllerine kavuştu. 5 adet Huawei MateBook D 15 ve 25 adet de Huawei Watch GT 2 ödül olarak verildi.

İkinci haftanın kazananları, Huawei Community sayfasında ve AppGallery'de yayınlandı. Şimdiye kadar 2 adet Huawei Mate Xs, 10 adet Huawei MateBook D15 ve 50 adet Huawei Watch GT 2 sahiplerini buldu. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden kazananlar listesini görebildikleri gibi Community sayfasından da listeye ulaşıp kazananlar arasında olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

AppGallery ile Hep Kazan kampanyasının fırsatlarından yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery ile Hep Kazan" için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde "Şanslı Çarkı" çevirmek için 1 hak kazanılıyor. Şanslı Çarkı çeviren kullanıcılar anında 6 hediyeden birini kazanıyor. Şanslı Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında tüm operatörlerde geçerli günlük 500 MB internet paketi, günlük 1 GB internet paketi, haftalık 1 GB internet paketi, haftalık 2 GB internet paketi, 50TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki ve Kahve Dünyası'ndan bir adet ücretsiz içecek bulunuyor.

Bu hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak o hafta yapılan özel çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Kullanıcılar her hafta, 5 adet Huawei MateBook D 15, 25 adet Huawei Watch GT 2 ve büyük ödül olarak 1 adet Huawei Mate Xs ürünlerinden birini kazanma şansını yakalıyor. Milli Piyango tarafından yapılacak haftalık çekilişin kazananları; ad, soyad ve şehir bilgileriyle birlikte, 12 Ekim 2020 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan üçüncü hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 29 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Her bir kullanıcı anlık ödül kazanma hakkından haftada 1 kere, haftalık ürün çekilişinde ise haftalık 10 katılım hakkına sahip oluyor.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümü içeriyor. Kullanıcılar isterlerse Huawei'nin Petal Search uygulamasını indirip, tüm kaynaklardan aynı anda uygulama araması da yapabiliyor.