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Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de - Son Dakika

Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

15.11.2021 12:20
Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, "11 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yatırımların ardından, bugün 184 milyon dolarlık yatırıma ulaşan Ar-Ge merkezimiz, Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, "11 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yatırımların ardından, bugün 184 milyon dolarlık yatırıma ulaşan Ar-Ge merkezimiz, Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi." ifadesini kullandı.

Huawei Türkiye açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte İstanbul'da bulunan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ve Ar-Ge Merkezi turunun ev sahipliğini Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li yaptı.

2002 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Huawei Türkiye, gelecek yıl Türkiye'deki 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Şirketin bu vesileyle yerel bilişim ekosisteminin gelişimini daha fazla desteklemek üzere, bir dizi etkinlik gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Müşterilerimize uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Jing Li, "11 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yatırımların ardından, bugün 184 milyon dolarlık yatırıma ulaşan Ar-Ge merkezimiz, Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Burada görev alan 900 Türk mühendisin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle, bu alanda kendilerini gururlandırmaya devam ettiklerini belirten Jing Li, Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin, kurulduğu günden bu yana, 5 binden fazla yetenekli yazılımcı ve mühendisi, Türkiye bilişim ekosistemine kazandırdığını aktardı.

Jing Li, Huawei'nin kısa süre önce, "Huawei Cloud" bulut bilişim hizmetini Türkiye'de de başlattığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei Cloud ile Türkiye'deki stratejik yatırımlarımıza devam ederken şirketlere, istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleri ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettik. Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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