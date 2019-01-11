Son Dakika Haberleri: Huawei'nin Çinli yöneticisi Polonya'da gözaltına alındı

Huawei'nin Çinli yöneticisi Polonya'da gözaltına alındı

53 dakika önce

Teknoloji devi Huawei'in Çinli yöneticisi, Polonya'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Huawei'nin Çinli yöneticisi Polonya'da gözaltına alındı, System.String[]
Teknoloji devi Huawei'in Çinli yöneticisi, Polonya'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:11 

Huawei, Polonya, Ekonomi
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