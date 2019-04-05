Huawei'nin İstinyepark'taki Mağazasını Gezdik!
37 dakika önce
Huawei'nin Türkiye'deki ikinci, İstanbul'daki ilk mağazası 6 Nisan 2019 Cumartesi günü İstinyePark'ta açılıyor.
Huawei
'nin Türkiye
'deki ikinci, İstanbul
'daki ilk mağazası 6 Nisan 2019 Cumartesi günü İstinyePark'ta açılıyor. Mağaza açılmadan önce basına özel düzenlenen bir etkinlikle gezme imkanı bulduk.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: Youtube
Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi?
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek