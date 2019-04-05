Son Dakika Haberleri: Huawei'nin İstinyepark'taki Mağazasını Gezdik!

Huawei'nin İstinyepark'taki Mağazasını Gezdik!

37 dakika önce

Huawei'nin Türkiye'deki ikinci, İstanbul'daki ilk mağazası 6 Nisan 2019 Cumartesi günü İstinyePark'ta açılıyor.

Huawei'nin Türkiye'deki ikinci, İstanbul'daki ilk mağazası 6 Nisan 2019 Cumartesi günü İstinyePark'ta açılıyor. Mağaza açılmadan önce basına özel düzenlenen bir etkinlikle gezme imkanı bulduk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: Youtube

İstanbul, Türkiye, Huawei, Genel
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