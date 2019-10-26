Huawei'nin katlanabilir telefonu 15 Kasım'da satışa çıkıyor

Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Mate X 15 Kasım'da Satışa Sunuluyor

Huawei'nin Katlanabilir Telefonu 2400 Dolarlık Fiyatıyla Satışa Sunuluyor.



Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir akıllı telefon pazarına girişini yapıyor. Çin'deki müşteriler, 15 Kasım'dan başlayarak telefonu 16,999 ¥ – yaklaşık 2,400 $ fiyatıyla satın alabilecekler. Ancak ABD'de dahil uluslararası piyasayalarda ne zaman satışa sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.



Mate X'de Kirin 980 işlemci, 8GB RAM, 512GB depolama alanı ve 5G desteğinin olması bekleniyor. Batarya tarafında ise 4.500 mAh'lik bir güç olacak.



Katlanabilir ekranı ise 8 inçlik diyagonal veya katlandığında 6.6 inçlik bir alanı kapsayacak. Galaxy Fold'dan farklı olarak katlandığında katlanan panel sırt bölgesi ortaya çıkıyor. Ekran kırıldığında değiştirmek içinse 2.699 ¥ (yaklaşık 380 $) ödemek gerekecek. Kötü sayılmaz ama tam olarak da ucuz sayılmaz.



Karşılaştırma açısından Galaxy Fold ilk yıl ücretsiz ekran onarımı sunuyor ardındansa ekran değişikliği için 150 dolar onarım bedelinden söz ediliyor.



Yine de katlanabilir akıllı telefon pazarının ben beklendiğinden çok olacağını düşünmeyenlerdenim. Ancak akıllı telefon üreticileri bu pazarı olası gelir kapısı olarak görmeye devam ediyor ve ilk olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Samsung'un Galaxy Fold'un da olduğu gibi menteşe mekanizması gibi beklenmedik sorunlar durumu giderek zorlaştırabilir.



Huawei her şekilde elini çabuk tutup belkide pazarın ne vaat ettiğini rakiplerinden daha önce test edecek.