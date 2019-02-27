Son Dakika Haberleri: Huawei'nin Katlanabilir Telefonununa Barselona'da Büyük İlgi

Huawei'nin Katlanabilir Telefonununa Barselona'da Büyük İlgi

13 dakika önce

Huawei'nin GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında tanıttığı katlanabilir telefonu Mate X, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Huawei'nin Katlanabilir Telefonununa Barselona'da Büyük İlgi, System.String[]
Huawei'nin GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında tanıttığı katlanabilir telefonu Mate X, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İspanya'nın Barselona kentinde devam eden GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress'e (MWC 2019) çıkarma yapan Huawei, arka arkaya tanıttığı yeni ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar süresince her saatte GSMA Mobil Dünya Kongresi'nin en kalabalık stantlarından biri olmayı başaran şirketin standı, özellikle katlanabilir özelliği ile öne çıkan Mate X sayesinde ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

İkisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip Mate X, tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir özellikleriyle teknolojinin güzelliğini özetleyen ve gelecekteki akıllı telefonlar için daha yüksek bir çıta oluşturan yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X tek harekette aktif hale geliyor. Şirketin yeni amiral gemisi, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Mate X ayrıca, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak devrim niteliğinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:30 Kaynak: AA

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