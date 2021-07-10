Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun mahkemeye yeni delil sunma talebi reddedildi - Son Dakika

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada 'da 2018'de tutuklanan Çin'in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei 'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, iade duruşmasına yeni kanıt sunma talebi geri çevrildi.

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