Huawei'nin Mali İşler Direktörü ve ABD Adalet Bakanlığı anlaşmaya vardı - Son Dakika

Kanada'da Aralık 2018'den bu yana gözaltında olan Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun, aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda 1 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınan Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklandı. Meng hakkındaki suçlamaların ABD'deki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görüşüleceği belirtildi. Söz konusu anlaşma, mahkeme tarafından kabul edilirse Meng serbest bırakılacak ve Çin'e geri dönmesine izin verilecek.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Meng'in Çin'e dönmesine imkan tanıyacak anlaşmanın bir parçası olarak aleyhindeki bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği ifade edildi. Anlaşmanın Meng'in gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra Çin'de gözaltına alınan 2 Kanadalı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği düşünülüyor. Anlaşma ile ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın da çözülmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin'de cezaevine konmuştu. - OTTAWA