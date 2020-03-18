Huawei'nin online mağazası 23 Mart'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Huawei'nin online mağazası 23 Mart'ta açılacak - Son Dakika Ekonomi

Huawei'nin online mağazası 23 Mart'ta açılacak

6 saat önce

Huawei, internet üzerinden tüm ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart'ta alışverişe açıyor.

Huawei'nin online mağazası 23 Mart'ta açılacak, System.String[]

Huawei, internet üzerinden tüm ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart'ta alışverişe açıyor.

Şirket açıklamasına göre, tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı online mağazada, açılışa özel indirimler ve kampanyalar da yer alıyor.

23 Mart'ta alışverişe açılacak siteye abone olup giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansı yakalayacak.

Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.

Aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere sadece 1 TL farkla sunuluyor.

Huawei Bülteni'ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla Huawei Mini Hoparlör de alabiliyor.

23 Mart, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:42 Kaynak: AA

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