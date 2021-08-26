Huawei'nin Orta Segment Cihazı Nova 9'un Özellikleri Açıklandı - Son Dakika

Çinli Huawei şirketi, ABD ve diğer ülkeler ile yaşadığı teknoloji yasağı nedeniyle, hızlı bir şekilde küçülmeye gitti. Şirket sadece global piyada sorun yaşamıyor. Aynı zamanda kendi ülkesidede yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Çinli rakipleri Huawei'den boşalan alanlara yerleşmek için yoğun bir çaba harcıyor. Şirket en son alt markası Honor'u kendi bünyesinden çıkarmak zorunda kaldı ve Honor ABD yasaklarından muaf kalacak düzeye ulaştı. Ancak, yasaklar Huawei için devam ediyor. Bunca rekabetin arasında şirket, akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Şirket, dünyanın en iyi kameralı telefonu olarak açıklanan amiral gemisi Huawei P50 Pro tanıttıktan sonra, orta segment alanında çalışmalara başladığı bildiriliyor. Şirket özellikle 5G ağlarına sahip işlemci sorunu nedeniyle, genelde 4G ağlarına sahip işlemciler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Huawei'nin Orta Segment Cihazı Nova 9'un Özellikleri Açıklandı

Daha önce, ağda Huawei Nova 9 serisinin prömiyerinin Eylül ayında gerçekleşeceği ve mevcut yaptırımlar nedeniyle beşinci nesil ağlar için destek sağlayamayacağına dair bir söylenti yayıldı.

Çin 3C sertifikasyon merkezine göre, Huawei Nova 9 serisinin bir parçası olarak en az iki model piyasaya sürülecek, bu modelde temel model 66 W'ta hızlı şarj sunacak ve en üstte ise 100 W hızlı şarj desteği sunacak.

Huawei şirketi, Nova 9'daki "yavaş" şarj gücünün dezavantajını, daha büyük kapasiteli 4500 mAh'lık batarya ile telafi edecek. Huawei Nova 9 Pro ise 4000 mAh batarya gücüne sahip olacak. Orta segment için batarya gücü yeterli olacak.

Tasarım açısından, yeni öğeler Nova 8 ailesinin özelliklerini tamamen tekrar edecek. Akıllı telefon kamerası çukuru ise büyük, oval şekilli bir ana kamera ünitesine sahip olacak.

Huawei Nova 9 serisi hakkında ilk gelen bilgiler bunlardır. İlerleyen süreçte, orta segment alanında birçok kullanıcıya hitap edecek cihazın diğer teknik özelliklerinide sizlerle paylaşıyor olacağız.

Huawei, HarmonyOS Sistemini Genel Bir Ekosisteme Dahil Edecek!

Yeni Huawei HarmonyOS işletim sistemine dayalı tam teşekküllü bir cihaz filosu için hala uzun bir yol var. İşletim sistemi, şimdiye kadar sadece akıllı telefonlar, tabletler ve saatlerin olduğu bir gruba hitap etmiştir.

Ancak, Huawei hedefi büyük tutuyor ve HarmonyOS sistemini birçok teknolojik cihazına dahil edecek bir ekosistem kuracağını söylüyor. Şirket özellikle ev teknolojilerini HarmonyOS teknolojisine bağlamayı çok istiyor.

Yapay zeka sistemi ile entegra olacak HarmonyOS, kullanıcıların evine girmesi ile birlikte büyük kolaylıklar sağlayacağı bildirildi.