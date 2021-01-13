Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden tanıma teknolojisi için patent başvurusu yaptığı iddiası - Son Dakika

Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden tanıma teknolojisi için patent başvurusu yaptığı iddiası

13.01.2021 21:11
Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden tanıma teknolojisi için patent başvurusu yaptığı iddiası, System.String[]

Çinli telekomüniskasyon şirketi Huawei'nin, Uygur Türklerini yaya kalabalığı içinde, etnik-fenotipik özelliklerine göre tespit edebilen bir teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

Çinli telekomüniskasyon şirketi Huawei'nin, Uygur Türklerini yaya kalabalığı içinde, etnik-fenotipik özelliklerine göre tespit edebilen bir teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

BBC'nin, video izleme teknolojilerini inceleyen ABD'li araştırma şirketi IPVM'e dayandırdığı habere göre,

Huawei'nin 2018'de Çin Bilimler Akademisi ile birlikte, "yaya özelliklerini tanımlama" başlığı altında yaptığı patent başvurusunda, teknolojinin "Uygur" etnik özelliklerini tespit edebileceği ileri sürüldü.

Patent başvurusuyla ilgili dokümanda, teknolojinin yayaları, cinsiyet, yaş, beden tipi, kılık kıyafet tarzının ve yanı sıra "ırka" göre tanımlayabileceği, "Han Çinlisi mi Uygur Türkü mü" olduğunu belirleyebileceği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.

Şirket, konuyla ilgili açıklamada, söz konusu teknolojinin etnik bir tanımlamayı amaçlamadığını belirterek, "Huawei, teknoloji kullanılarak yapılan etnik ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bireylerin ırklarına yönelik herhangi bir faaliyet asla araştırma - geliştirme (Ar-Ge) projelerimizin ve uygulamalarımızın bir parçası olmamıştır. Teknolojinin tüm kesimler için özenle ve herkese fayda sağlayacak, kapsayıcı bir bütünlükle geliştirilmesi için sürekli çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

IPVM, daha önce yayımladığı belgelerde, Çinli yapay zeka şirketi Sensetine ve yüz tanıma teknolojilerinde uzman Megvii şirketlerinin, Uygur Türkleri'ni tanımlamayı hedefleyen etnik kodlar içeren teknolojiler için patent başvurularında bulunduğunu ileri öne sürmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Patent, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei'nin Uygur Türklerini tespit eden tanıma teknolojisi için patent başvurusu yaptığı iddiası - Son Dakika


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