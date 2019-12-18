Huawei Nova 5T, Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei Nova 5T, mor, mavi ve siyah renk seçenekleriyle 4 bin 499 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye'deki tüketiciler ile buluştu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni Nova 5T'de akıllı telefon tasarımını daha da büyük ekran ve gövde oranına getirerek sınırları zorluyor.

Ön kamerayı ekranın altında saklayan Huawei Nova 5T'nin bu tasarımı sayesinde ekran bütünlüğü korunuyor ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratılıyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için Huawei Nova 5T'nin kilidini anında ve rahatça açmayı sağlıyor.

Huawei Nova 5T'nin dörtlü arka kamerası, çarpıcı yüksek çözünürlük, ultra geniş açı, makro ve bokeh fotoğrafçılık deneyimi sunarak geniş manzaralardan yakın çekimlere kadar her zaman ve her yerde renkli, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar elde etmeye yardımcı oluyor.

Yapay zeka destekli 32 MP ön kamerası daha parlak, daha net öz çekim deneyimi sunarken, AI teknolojisi sayesinde arka planı optimize ederek pozlama ve arka aydınlatmayı da dengeliyor.

Yoğun koşuşturma içinde özellikle yavaş şarj hayatı da yavaşlatıyor. Huawei Nova 5T'nin sahip olduğu 3750 mAh2 bataryası 22.5 W Huawei SuperCharge sistemiyle 30 dakikada yüzde 50 şarj elde edilmesini sağlıyor.

Nova 5T, özellikle mor renkli versiyonu ile ön plana çıkarken, akıllı telefon estetiğine yeni bir canlılık getiriyor. Bu versiyon, kontrast renk ve gölgenin parıldayan dalgalarını üretmek için ışığı kıran zarif mor cam kasanın üzerine oyulmuş NOVA sembolüne sahip.

Huawei Nova 5T, mor, mavi ve siyah renk seçenekleriyle 4 bin 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye'deki tüketiciler ile buluşuyor.