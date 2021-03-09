Huawei online mağaza birinci yaşını hediyelerle kutluyor - Son Dakika

Huawei online mağaza birinci yaşını hediyelerle kutluyor

09.03.2021 09:33
Huawei online mağaza birinci yaşını hediyelerle kutluyor, System.String[]

Huawei, birinci yaşını kutlayan online mağazası için, yüzlerce hediyelik bir çekiliş kampanyası gerçekleştiriyor.

Huawei, birinci yaşını kutlayan online mağazası için, yüzlerce hediyelik bir çekiliş kampanyası gerçekleştiriyor.

Huawei'nin açıklamasına göre, şirketin akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan online mağazası, Mart 2020'de Türkiye'de faaliyete geçmişti

Bu çerçevede hayata geçirilen hediye çekiliş kampanyası kapsamında, 30 bin TL fiyat etiketine sahip Huawei Mate XS'in de aralarında bulunduğu birçok hediye online mağazada ziyaretçileri bekliyor.

Huawei online mağaza çekilişi 1. dönemi 17 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

Huawei çekilişine katılmak için Huawei online mağaza bültenine üye olduktan sonra Huawei hakkında sorulacak 5 adet soruya cevap vermek yeterli olurken, Huawei çekilişi 1. dönem 23 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Huawei online mağaza çekilişi ile her dönem için 100 kişi hediye kazanacak. İkinci çekiliş dönemi de 18-31 Mart olarak belirlenirken, isteyen kullanıcılar her iki çekilişe de katılabilecekler.

Verilen bilgiye göre, kazananlar arasında birinci kişiye Huawei Mate XS, daha sonra gelen üç kişiye Matebook X, sonraki beş kişiye de Huawei X Gentle Monster Gözlük II hediye edilecek.

Diğer hediyeler arasında FreeBuds Studio, Huawei Sound, FreeLace Pro, WiFi AX3 Quad-Core, Band 4 Pro, Akıllı Tartı 3, Mini Hoparlör ve Araç Şarj Aleti bulunuyor.

Türk Lirası, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei online mağaza birinci yaşını hediyelerle kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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