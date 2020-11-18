Huawei online mağazada "Muhteşem Cuma" kampanyaları - Son Dakika

Huawei online mağazada "Muhteşem Cuma" kampanyaları

18.11.2020 12:33
Huawei online mağazada

Huawei, online mağazasında "Muhteşem Cuma" kapsamında büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei, online mağazasında "Muhteşem Cuma" kapsamında büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, en sevilen Huawei ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 30 Kasım tarihine kadar sürecek Muhteşem Cuma kampanyaları kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar yüzde 5 indirim hakkı kazanıyorlar.

26 Kasım tarihinde açıklanacak sürpriz indirimli fiyatlar, ilk olarak bülten abonelerine gönderilecek. Böylece aboneler 27 Kasım'da yayınlanacak ürünlere ilk sahip olma şansını da yakalamış olacaklar. Bu ürünler arasında Huawei'nin çok tercih edilen P30 lite, Sport lite Bluetooth kulaklık, Watch GT 2, FreeBuds 3 ve kablosuz tripod selfie stick'i de bulunuyor.

Huawei'nin en yeni dizüstü bilgisayarı MateBook 14'ün 256 GB versiyonu, kampanya süresi boyunca 7.897 TL yerine 6.999 TL fiyatla tüketicilere sunulacak. Vade farksız 4 taksit avantajından yararlanarak ödeme yapabilecek tüketiciler 1'er TL fark ile HUAWEI kablosuz Bluetooth Mouse ve Huawei Pascal dizüstü bilgisayar taşıma çantası sahibi de olabilecekler. MateBook 14'ün 512 GB versiyonu ise, 8.699 TL fiyat ve vade farksız 6 taksit avantajı ile tüketicilere sunuluyor. Alışverişten sonra yorum bırakan tüketiciler, kazandıkları hediye çeki ile yalnızca 1 TL'ye Huawei Band 3e'yi satın alabilecekler.

Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati olan Watch GT 2 Pro, kampanya süresince vade farksız 6 taksit imkanıyla satın alınabiliyor. Tüketiciler, satın alma sırasında sadece 1 TL daha vererek Huawei Sport Lite kulaklık sahibi de olabiliyorlar. Huawei Store uygulamasını kullanan kullanıcılar ayrıca 100 TL indirim kuponu kazanıyor. Huawei Watch GT 2 Pro, 2.299 TL indirimli fiyatıyla teknolojiseverlerle buluşuyor.

Watch FIT akıllı spor bilekliği, kampanya süresince vade farksız 6 taksit imkanıyla satın alınabiliyor. Tüketiciler, satın alma sırasında sadece 1 TL daha vererek Huawei Powerbank sahibi de olabiliyorlar. Huawei Watch FIT, 799 TL indirimli fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei online mağazada 'Muhteşem Cuma' kampanyaları - Son Dakika


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