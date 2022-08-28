Huawei Mate 50 serisi tanıtılmadan rekor kırdı!

ABD ambargoları, kısıtlamaları ve yaptırımlarının ardından Huawei'nin mobil taraftaki düşüşü devam ediyor. Bu durum, şirketin akıllı saat, kulaklık ve dizüstü bilgisayar piyasasında öncüler arasına yerleşmesine yol açtı. Fakat akıllı telefon pazarından da tamamen vazgeçmiş durumda değil. Hatta önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak Huawei Mate 50 serisi daha tanıtılmadan beklentileri aştı.

Huawei Mate 50 serisi 1 milyon rezervasyonu geçti!

Huawei Mate 50 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Hatta yapılan açıklamada, Apple'ın iPhone 14 erkinliğinden 1 gün önce, yani 6 Eylül'de satışa sunulacağı açıklandı. Burada telefon dışında ürünlerin olacağı da tahmin ediliyor. Ancak asıl odak 4 yeni modelle birlikte gelen Mate 50 serisi olacak.

Bu dört modelden üç tanesi geçtiğimiz günlerde 3C veri tabanında yerini aldı. Yani Mate 50 RS Porsche Design, Mate 50 ve 50 Pro'nun önümüzdeki hafta çıkacağı kesinleşti. Fakat bir de Mate 50E isimli orta üst segmente hitap eden giriş seviyesi 4. bir cihaz olması bekleniyor.

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Mate 50E, Snapdragon 778G işlemcisinden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Mate 50 ve 50 Pro ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile kullanıcı karşısına çıkacak. 4 nm mimariye sahip yonga setinin bünyesinde bir 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik yongası bulunuyor.

Mate 50 RS Porsche Design'ın ise Kirin 9000S'in ile geleceği ve içlerindeki tek 5G destekli model olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde seride kullanılacağı iddia edilen Snapdragon 888 de hala ihtimaller dahilinde. Fakat tüm seride 66W kablolu hızlı şarjın bir standart olacağını belirtelim.

Mate 50 Pro'nun ortaya çıkan görsellerine baktığımızda ise Huawei'nin P50 serisindeki yeni tasarım anlayışıyla değil, Mate 40'da gördüğümüze benzer bir yapıda bu cihazı piyasaya süreceğini anlıyoruz. Tabii bazı yenilikçi dokunuşlar mevcut. Fakat arka taraftaki kamera adası olduğu gibi duruyor.

Görsellerde dikkatleri çeken bir diğer detay ise kamera adasının üzerinde Leica imzasının yer almayışı oldu. Zira geçtiğimiz aylarda Xiaomi ve Leica resmen birlikte çalıştıklarını duyurdular. Bu durumun en büyük sebebi ise ambargolar nedeniyle üretilen cihaz sayısının ve buna bağlı olarak gelirlerin çok büyük oranda düşmesi oldu.

Buna ek olarak Huawei, bağlandığı cihazlara 5G desteği kazandıran bir kılıf üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ambargo nedeniyle Mate 50 serisi 4G ile birlikte geleceği için bu kılıfın da önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.

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