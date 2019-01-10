Huawei P Smart 2019 Elimizde! / 2.399 Tl'lik Büyüleyici Telefon
37 dakika önce
Yenilenen tasarımı ve güncellenen teknolojileri ile Huawei P smart 2019'u elimize aldık ve kullandık.
Yenilenen tasarımı ve güncellenen teknolojileri ile Huawei
P smart 2019'u elimize aldık ve kullandık.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:59 Kaynak: Youtube
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