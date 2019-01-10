Son Dakika Haberleri: Huawei P Smart (2019) Elimizde! - 2399 Tl'ye Neler Sunuyor?

Huawei P Smart (2019) Elimizde! - 2399 Tl'ye Neler Sunuyor?

2 saat önce

Huawei P Smart (2019) modelinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

Huawei P Smart (2019) modelinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Bu videomuzda telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz. Fiyat bilgisi açıklandığında açıklamayı güncelleyeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:51 Kaynak: Youtube

Türkiye, Huawei, Genel
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