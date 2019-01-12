Huawei P Smart 2019 Kutudan Çıkıyor
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye pazarında satışa sunulan Huawei P smart 2019 test merkezimize geldi ve kutusundan çıkarıp genel özelliklerine baktık.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye
pazarında satışa sunulan Huawei
P smart 2019 test merkezimize geldi ve kutusundan çıkarıp genel özelliklerine baktık.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: Youtube
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