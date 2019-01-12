Son Dakika Haberleri: Huawei P Smart 2019 Kutudan Çıkıyor

Huawei P Smart 2019 Kutudan Çıkıyor

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye pazarında satışa sunulan Huawei P smart 2019 test merkezimize geldi ve kutusundan çıkarıp genel özelliklerine baktık.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye pazarında satışa sunulan Huawei P smart 2019 test merkezimize geldi ve kutusundan çıkarıp genel özelliklerine baktık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: Youtube

Türkiye, Huawei, Genel
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