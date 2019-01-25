Huawei P Smart 2019 ve Honor Play Kameralarını Karşılaştırdık
3 saat önce
Cep telefonlarının kameralarını karşılaştırdığımız video serisi devam ediyor.
Cep telefonlarının kameralarını karşılaştırdığımız video serisi devam ediyor. Bu videomuzda Huawei
P smart 2019 ve Honor Play kameralarını karşılaştırıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:03 Kaynak: Youtube
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