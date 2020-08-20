Huawei P smart S, 6.3" OLED ekranı ve 48 MP kamerası ile satışta - Son Dakika

Huawei P smart S, 6.3" OLED ekranı ve 48 MP kamerası ile satışta

Huawei P smart S, 48 MP yapay zeka destekli üçlü kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkıyor.

Huawei P smart S, 6.3

Huawei P smart S, 48 MP yapay zeka destekli üçlü kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P smart S ultra geniş açılı ve yapay zeka destekli 48 megapiksellik üçlü kamera sistemi, Huawei'nin düşük ışık fotoğrafçılığındaki gücünü kullanarak ileri seviye bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart S, f/1.8 diyafram genişliği ve 6 lensli tasarımı ile fotoğrafların netliğini ve kalitesini geliştiriyor.

8 megapiksellik f/2.4 ultra geniş açılı kamera, fotoğraf ve video çekerken 120 derecelik kadraj alanı sunarak, 78 derece olan standart lenslerin neredeyse iki katı alanı kullanıcının kaydetmesi için sunuyor. 2 megapiksellik f/2.4 derinlik sensörü ise profesyonel bokeh efekti ile özellikle portre çekimlerinin daha canlı olmasını sağlıyor.

Yapay zekalı fotoğrafçılık asistanı

Güçlü donanımının yanında yapay zeka ile de donatılan P smart S'in yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. Huawei AI algoritmaları ile güçlendirilen Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran çarpıcı gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz, gren veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. Huawei P smart S, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre gibi 500'den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor.

Damla çentikli tasarıma sahip Huawei P smart S, 16 megapiksellik f/2.0 selfie kamerası ile de yapay zeka özelliklerini kullanarak AI arka ışıklandırma ve AI portre güzelleştirme gibi özellikler ile ideal selfie çekimi imkanı sunuyor.

OLED ekran ve yüksek performansı birleştiriyor

Huawei P smart S'in 6.3 inç büyüklüğündeki Ultra Tam Görüş Ekranı 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran, ayrıca Göz Konforu Modu ile sağlıklı bir okuma deneyimi sunuyor.

Kirin 710F çipiyle donatılan Huawei P smart S, 4000mAh kapasiteli pilinin yanında, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. P smart S, grafik işleme gücünü ise Mali G51-MP4 grafik işlemcisinden alıyor.

Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler

Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisleri'ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.

Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery'de yerlerini aldılar.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Huawei'nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefonuna aktarabiliyorlar.

Kullanıcıların bulamadıkları bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek oluyor. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei P smart S, Kristal ve Siyah renk seçenekleriyle 3.199TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor.

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:51

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Huawei P smart S, 6.3' OLED ekranı ve 48 MP kamerası ile satışta - Son Dakika
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