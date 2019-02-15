Son Dakika Haberleri: Huawei P10 Plus - Sizin Yorumunuz (Baran Ovacan)

Huawei P10 Plus - Sizin Yorumunuz (Baran Ovacan)

41 dakika önce

Sizin Yorumunuz serimizin son konuğu olan Baran Ovacan, kullanmakta olduğu Huawei P10 Plus modelini sizlere anlatıyor.

Sizin Yorumunuz serimizin son konuğu olan Baran Ovacan, kullanmakta olduğu Huawei P10 Plus modelini sizlere anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:11 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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