Huawei P10 Plus - Sizin Yorumunuz (Baran Ovacan)
41 dakika önce
Sizin Yorumunuz serimizin son konuğu olan Baran Ovacan, kullanmakta olduğu Huawei P10 Plus modelini sizlere anlatıyor.
Sizin Yorumunuz serimizin son konuğu olan Baran Ovacan, kullanmakta olduğu Huawei
P10 Plus modelini sizlere anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:11 Kaynak: Youtube
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