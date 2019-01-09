Son Dakika Haberleri: Huawei P20 Pro - Sizin Yorumunuz (Alican Gürses)

Huawei P20 Pro - Sizin Yorumunuz (Alican Gürses)

2 saat önce

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanan Alican Gürses oldu.

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanan Alican Gürses oldu. Alican, Huawei'nin DxOMark lideri telefonu P20 Pro için kendi deneyimlerini aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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