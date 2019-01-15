Huawei P20 Pro - Sizin Yorumunuz (Harun Altunsoy)
27 dakika önce
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanıcısı olan Harun Altunsoy oluyor.
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanıcısı olan Harun Altunsoy oluyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:25 Kaynak: Youtube
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
Akşener'in Önünde Ülkücü İşareti Yapan Başkan Adayı, Kendinden Geçti
Son Dakika! 2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu