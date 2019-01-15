Son Dakika Haberleri: Huawei P20 Pro - Sizin Yorumunuz (Harun Altunsoy)

Huawei P20 Pro - Sizin Yorumunuz (Harun Altunsoy)

27 dakika önce

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanıcısı olan Harun Altunsoy oluyor.

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P20 Pro kullanıcısı olan Harun Altunsoy oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:25 Kaynak: Youtube

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