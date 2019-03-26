Son Dakika Haberleri: Huawei P30 ile P30 Pro Arasında Ne Fark Var?

Huawei P30 ile P30 Pro Arasında Ne Fark Var?

1 saat önce

Huawei P30 ve P30 Pro'nun arasındaki farkları sıraladığımız videomuz yayında.

Huawei P30 ve P30 Pro'nun arasındaki farkları sıraladığımız videomuz yayında. Sizde iki model arasındaki farkları görmek istiyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:33 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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