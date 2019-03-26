Huawei P30 ile P30 Pro Arasında Ne Fark Var?
1 saat önce
Huawei P30 ve P30 Pro'nun arasındaki farkları sıraladığımız videomuz yayında.
Huawei
P30 ve P30 Pro'nun arasındaki farkları sıraladığımız videomuz yayında. Sizde iki model arasındaki farkları görmek istiyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:33 Kaynak: Youtube
2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi