Son Dakika Haberleri: Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor
Son Dakika Teknoloji Haber

Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor

16 dakika önce

Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen kameraya sahip Huawei P30 lite, kullanıcılara her koşulda ışığı etkin şekilde kullanan mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor, System.String[]

Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen kameraya sahip Huawei P30 lite, kullanıcılara her koşulda ışığı etkin şekilde kullanan mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P30 lite alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, ultra geniş açı lens ve alan bilgisine sahip bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei'nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eş değer olacak şekilde yükseltiyor.

Gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan Huawei P30 lite, 48MP + 8MP ultra geniş açı kamerasıyla kullanıcıların fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei'nin yapay zeka algoritmaları ile desteklenen Huawei P30 lite'nin arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla her türlü açıyı yakalamaya ve düşük ışık koşullarında bile ışığın yakalanmasını sağlıyor.

Huawei P30 lite, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Huawei, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-zeytinburnu'nda hareketli anlar
Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:36:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]