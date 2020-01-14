Huawei P30 lite, mobil fotoğrafçılıkta daha profesyonel deneyim sunuyor

Huawei P30 lite 64 GB, mobil fotoğrafçılığa yönelik özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei P30 lite 64 GB, 6.15 inç damla çentik ekranı ve ince, 3D kavisli tasarımıyla kullanıcılara yeni bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Huawei P30 lite modelinde, 24MP birincil lens, 8MP Ultra Geniş Açı lens ve 2M derinlik sensörüne sahip bir üçlü kamera sistemi bulunuyor.

Modelin 32 MP ön kamerası, mobil fotoğrafçılık yeteneklerine daha fazla profesyonellik katıyor. Ayrıca Huawei'nin gece modu sayesinde de ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an bakış açısını iyi şekilde yansıtıyor.

Telefonda, gelişmiş performans özellikleriyle bilinen 8 çekirdekli Kirin 710 yonga seti kullanılıyor. 3340 mAh kapasiteye ve 18W (9V, 2A) hızlı şarj özelliğine sahip akıllı telefon batarya özellikleriyle de öne çıkıyor.

Mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa çıkan Huawei P30 lite 64GB, 2 bin 499TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.