Son Dakika Haberleri: Huawei P30 lite Türkiye'de

Huawei P30 lite Türkiye'de

2 saat önce

Huawei P30 ve P30 Pro'nun yakaladığı başarının ardından P30 lite de Türkiye pazarına sunuldu.

Huawei P30 lite Türkiye'de, System.String[]
Huawei P30 ve P30 Pro'nun yakaladığı başarının ardından P30 lite de Türkiye pazarına sunuldu.
Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 48 megapiksel, üçlü kamera donanımı ve yapay zeka desteğine sahip olan P30 lite modeli, 3 bin 499 Türk Lirası tavsiye edilen satış fiyatı ve üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Fiyat segmentindeki en yüksek depolama alanını sunan model, 128 GB hafızası ile de kullanıcıların kaydedilen hiçbir görüntüyü silmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle ve yüksek performans ile kullanabilmelerine imkan veriyor. 4 GB RAM'e sahip P30 lite, aynı anda iki uygulamayı birden ekranda aktif olarak çalıştırabilecek donanım gücü sunuyor.

Huawei P30 lite, 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameralardan oluşan üçlü kamera donanımı ve yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası ile tüm görüntüleme ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşılıyor.
6,15 inçlik FHD+ ekran
P30 lite'ın 6,15 inçlik 2312 x 1080 piksel çözünürlükteki FHD+ ekranı, çekilen fotoğraf ve videoların en iyi şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Kenarları kıvrımlı 3D arka panel ve içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı işlevselliği artırıyor. Sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan P30 lite'ın 3340 mAh pili ile uzun kullanım süresi de kullanıcılara sunuluyor. 9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile P30 lite, çok kısa sürelerde şarj edilebiliyor. Tüm bu bileşenler ise 7,4 milimetre kalınlığındaki telefon gövdesinde bulunuyor. Huawei P30 lite'ın boyu 152,9 milimetreyken, eni ise 72,7 milimetre.

P30 lite'ın mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Türkiye, Huawei, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Petrol İthalatı Geçen Yıla Göre Yüzde 19,61 Arttı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei P30 lite Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]