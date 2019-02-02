Son Dakika Haberleri: Huawei P30 Pro, 3 Arka Kameraya Ek Olarak Derinlik Efekti Sağlayan Tof 3d Sensörüyle Gelecek

Huawei P30 Pro, 3 Arka Kameraya Ek Olarak Derinlik Efekti Sağlayan Tof 3d Sensörüyle Gelecek

1 saat önce

Huawei P30 Pro kamerası, 3D çekimler yapmanıza izin verecek.

Huawei P30 Pro, 3 Arka Kameraya Ek Olarak Derinlik Efekti Sağlayan Tof 3d Sensörüyle Gelecek, System.String[]
Huawei firması, P20 Pro ile birlikte büyük bir ivme kazanmayı başarmıştı. Huawei P30 Pro ise, dördüncü bir kamera sensörüne sahip olmasıyla tüm gözleri üzerine çekti. Huawei tarafından kullanılacak olan bu sensör, ToF 3D sistemine sahip. ToF 3D denilen bu sensör, 3 boyutlu objeleri tarayarak daha iyi bir derinlik efekti sunacak.




Huawei P30 Pro, ana sensörler bakımından aynı olacak. Kameraların ikisi tek bir yuva içerisinde bulunurken, üçüncü kamera ayrı bir bölümde bulunuyor. Üçüncü sensörün altında da LED flaş bulunuyor. Bu açıdan P20 Pro ile benzerlik gösteren P30 Pro'nun dördüncü sensörü ise daha farklı bir konumlandırmaya sahip.



Neredeyse tüm cep telefonu üreticilerinin, 3D kameralar üzerinde çalışmalar yaptığını fark etmek mümkün. Bu da 2019 yılında 3D kamera türlerinin daha çok kullanılacağını gösteriyor. Sony bu konuda her ne kadar öncü olsa bile, Huawei P30 Pro da son derece iddialı.



Huawei'nin yeni modeliyle ilgili sızan bir diğer haber de cihazın OLED ekrana sahip olacağı yönünde. 38MP Sony IMX607 kullanılacak olan bu telefonda, damla çentikli OLED ekran bulunacak. P30 Pro, gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Konuyla ilgili kaynaklar her ne kadar güvenilir olsa bile, yine de cihaz piyasaya çıkmadan kesin bir şey söylemek yanıltıcı olabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı

Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei P30 Pro, 3 Arka Kameraya Ek Olarak Derinlik Efekti Sağlayan Tof 3d Sensörüyle Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]