Huawei P30 Pro, 3 Arka Kameraya Ek Olarak Derinlik Efekti Sağlayan Tof 3d Sensörüyle Gelecek

Huawei firması, P20 Pro ile birlikte büyük bir ivme kazanmayı başarmıştı. Huawei P30 Pro ise, dördüncü bir kamera sensörüne sahip olmasıyla tüm gözleri üzerine çekti. Huawei tarafından kullanılacak olan bu sensör, ToF 3D sistemine sahip. ToF 3D denilen bu sensör, 3 boyutlu objeleri tarayarak daha iyi bir derinlik efekti sunacak.Huawei P30 Pro, ana sensörler bakımından aynı olacak. Kameraların ikisi tek bir yuva içerisinde bulunurken, üçüncü kamera ayrı bir bölümde bulunuyor. Üçüncü sensörün altında da LED flaş bulunuyor. Bu açıdan P20 Pro ile benzerlik gösteren P30 Pro'nun dördüncü sensörü ise daha farklı bir konumlandırmaya sahip.Neredeyse tüm cep telefonu üreticilerinin, 3D kameralar üzerinde çalışmalar yaptığını fark etmek mümkün. Bu da 2019 yılında 3D kamera türlerinin daha çok kullanılacağını gösteriyor. Sony bu konuda her ne kadar öncü olsa bile, Huawei P30 Pro da son derece iddialı.Huawei'nin yeni modeliyle ilgili sızan bir diğer haber de cihazın OLED ekrana sahip olacağı yönünde. 38MP Sony IMX607 kullanılacak olan bu telefonda, damla çentikli OLED ekran bulunacak. P30 Pro, gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Konuyla ilgili kaynaklar her ne kadar güvenilir olsa bile, yine de cihaz piyasaya çıkmadan kesin bir şey söylemek yanıltıcı olabilir.