Son Dakika Haberleri: Huawei P30 Pro İnceleme - O Nasıl Zoom Yiğidim?!

Huawei P30 Pro İnceleme - O Nasıl Zoom Yiğidim?!

54 dakika önce

Huawei P30 Pro inceleme videomuzda, P serisinin yeni amiral gemisini detaylıca inceliyoruz.

Huawei P30 Pro inceleme videomuzda, P serisinin yeni amiral gemisini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P30 Pro modeli bizlere neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:13 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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