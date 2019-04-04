Huawei P30 Pro İnceleme - O Nasıl Zoom Yiğidim?!
54 dakika önce
Huawei P30 Pro inceleme videomuzda, P serisinin yeni amiral gemisini detaylıca inceliyoruz.
Huawei
P30 Pro inceleme videomuzda, P serisinin yeni amiral gemisini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P30 Pro modeli bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:13 Kaynak: Youtube
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