Son Dakika Haberleri: Huawei P30 Pro, Kaç Dk'da Şarj Oluyor? - 40w Şarj Testi

Huawei P30 Pro, Kaç Dk'da Şarj Oluyor? - 40w Şarj Testi

1 saat önce

Huawei P30 Pro, kutusundan "40W Super Charge" adaptörü ile birlikte geliyor.

Huawei P30 Pro, kutusundan "40W Super Charge" adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Mate 20 Pro'da gördüğümüz bu şarj teknolojisi, oldukça kısa bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkan tanıyor. Biz de bu videomuzda, Huawei P30 Pro ile %0'dan %100'e bir şarj testi gerçekleştirdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:51 Kaynak: Youtube

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