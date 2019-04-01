Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro, P20 Pro ve Mate 10 Pro Video Karşılaştırma!

Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P30 Pro ile bir önceki nesil P20 Pro ve Mate 20 Pro ile Mate 10 Pro modellerini kıyaslıyoruz.

Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P30 Pro ile bir önceki nesil P20 Pro ve Mate 20 Pro ile Mate 10 Pro modellerini kıyaslıyoruz. Huawei'nin en iyi 4 telefonunu yan yana koyduğumuz bu videoda tüm Pro modellerini yan yana görebilirsiniz.

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