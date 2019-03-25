Huawei
Erkenden Yeni Modelini Duyurdu
26 Mart'taki etkinlikte beklenen fazla bir şey kalmadı. Huawei P30 Pro Modeli Etkinlik öncesi duyuruldu.
Huawei fotoğraf merkezli akıllı telefonlar üretmeyi gayet iyi biliyor ancak web sitesindeki yeni amiral gemisinin tanıtımları nasıl bir şey yaptığını tam olarak göstermiyor. Evan Blass tarafından paylaşılan bilgiye göre 26 Mart'taki Paris
'teki etkinlikte duyurulacak amiral gemisinin web sitesi herşeyi açıklıyor.
Huawei P30 Pro modeli beklendiği gibi dörtlü kamera setine, 40MP kamera, 10X hibrit zoom ve P20 Pro modelinin 5X zoom'unu ikiye katlayacak özelliklere sahip olacak.
Dual View Mode Özelliği Nedir?
Daha geliştirilmiş başka özellikler de var. Düşük ışıktaki resim kalitesi yani gece çekimleri şimdi çok daha iyi olacak. Ayrıca Dual-View-Mode yani çift görüntülü bir video moduda olacak. Dört kameranının ikisi aynı anda bölünmüş ekranda görülebilecek. Bu sayede hem yakın hem geniş açıklı çekimleri görmeniz sağlanacak.
Bu özellik, uzaktaki hızlı hareket eden nesneleri izlemeyi kolaylaştırabilir veya bir tür akıllı telefon televizyon yönetmeni gibi görünümler arasında hızlıca geçiş yapabilir. Bununla birlikte, bölünmüş formatta da kayıt yapıp yapamayacağınız henüz belli değil.
Ortaya çıkarılan bu web sayfasında Huawei'nin Singapur
etkinliğinde P30 Pro alıcılarına ücretsiz olarak Huawei Watch GT Active modelini de vereceği açıklanıyor. Muhtemelen bu modelde Google
'ın Wear OS işletim sistemi yerine Huawei'nin kendisi tarafından geliştirilen işletim sistemi kullanılacak, ancak daha sportif bir sürüm olacağı kesin.
Huawei P30 Pro Modelleri 26 Mart'ta Paris'te düzenlenecek etkinlikle resmi olarak duyurulacak.
Evan Blass
Huawei (internet archive)
Huawei P30 Pro Modeli Paris'teki Etkinlik Öncesi Ortaya Çıktı