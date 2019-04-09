Huawei P30 Pro'nun Kamerasıyla Büyülediği Tiktok Videosu
50 dakika önce
Huawei, P30 Pro ile 50x dijital yakınlaştırma özelliği sunuyor. Bunun bir görüntüyü ne kadar yakınlaştırabileceğini merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Huawei
'nin en yeni amiral gemisi olan P30 Pro, DxOmark testlerinde video kaydı konusunda en iyi akıllı telefon olmayı başaramamış olabilir. Fakat cihazın dörtlü arka kamerasının sunmuş olduğu 5x optik, 10x hibrit ve 50x dijital yakınlaştırma özelliği, bir akıllı telefon kamerasının neler yapabileceğinin görülmesini sağlıyor.
Çinli bir P30 Pro sahibi, TikTok'a yüklediği video ile Huawei P30 Pro'nun 50x dijital yakınlaştırma özelliğinin nasıl bir kalite sunduğunu gözler önüne seriyor. Yüksek bir binada bulunan kişi, yavaş yavaş aşağılara doğru videoyu yaklaştırıyor ve sonunda Xiangqi yani Çin satrancı oynayan kişi kişinin pullarına kadar yakınlaşmayı başarıyor.
Huawei P30 Pro, DxOmark'ta 112 ortalama puan ile şu ana kadar piyasaya sürülmüş en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu zaten kanıtlamıştı. Fakat bu video, Çinli akıllı telefon üreticinin kamera konusunda kendini ne kadar geliştirdiğini açık bir şekilde gösteriyor. Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan Galaxy S10+ ile P30 Pro'nun yakınlaştırma yeteneklerinin karşılaştırıldığı videoyu izleyebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:38
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