Huawei P30 Pro Ön İnceleme - 50x Zoom!

İnci beyazı, nefes alan kristal, siyah, gündoğumu, aurora mavi renk seçenekleriyle gelen cihaz, yan çerçeveleri metal önü ve arkası ise cam tasarımını kullanıyor.

İnci beyazı, nefes alan kristal, siyah, gündoğumu, aurora mavi renk seçenekleriyle gelen cihaz, yan çerçeveleri metal önü ve arkası ise cam tasarımını kullanıyor. Ön tarafta bu sefer damla çentik kullanan cihaz, ekran kasa oranı olarak bir hayli başarılı. Ayrıca şirketin ilk kez Mate 20 Pro'da kullandığı ekrandan parmak izi sensörü, P30 Pro modelinde de yer alıyor. Tasarım noktasında cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmazken, telefonun IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

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