Huawei P30 Pro Teknik Detaylar ?? Telefon Değil Dürbün : )
1 saat önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Huawei P30 Pro tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Huawei P30 Pro tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:38 Kaynak: Youtube
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