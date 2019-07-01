Son Dakika Haberleri: Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı Telefonu" seçildi
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Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı Telefonu" seçildi

1 saat önce

Huawei'nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019'un "En İyi Akıllı Telefonu" olarak ilan edildi.

Huawei P30 Pro, yılın
Huawei'nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019'un "En İyi Akıllı Telefonu" olarak ilan edildi.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019'da (European Hardware Association Awards 2019) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde en üst sırada yer aldı.

Ödül alması beklenen cihazlar, Avrupa'nın önde gelen teknoloji yayınlarından 100'ün üzerinde deneyimli editör tarafından incelendi, aday gösterildi ve ardından mevcut en iyi donanım için oy kullanıldı.

Geçen yılki "En İyi Akıllı Telefon Ödülü" Huawei P20 Pro'ya ve 2019'daki en büyük ödül ise Huawei P30 Pro'ya verildi.

Bir dizi yenilikçi özellik, Huawei'nin SuperSpectrum Sensörü, optik SuperZoom Lensi ve yeni bir Uçuş Süresi (ToF) Kamerası-Gelişmiş Optik ve AI görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı.

Avrupa Donanım Birliği'nin görüşlerinin de aktarıldığı açıklamada, "Huawei bir kez daha Avrupa Donanım Birliği'nin En İyi Akıllı Telefon Ödülü'nü elde ettiği için çok mutluyuz. Kendilerini kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Avrupa, Huawei, Güncel
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