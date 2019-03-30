Huawei P30'un Her Telefona Uygun 12 Resmi Duvar Kağıdı Yayınlandı (İndirilebilir)

Çinli akıllı telefon sektörü devi Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni amiral gemileri Huawei P30 ve P30 Pro; P serisinin önceki modellerinde bulunan iyi özellikleri alıp, üstüne çok daha fazlasını koyarak kamuoyunun beğenisini topladı. Lansman üzerinden çok geçmeden, EMUI 9'a sahip Huawei P30'un duvar kağıtlarının yayınlandı.
Not: Aşağıda listelediğimiz duvar kağıtlarından beğendiğinizi kendi cihazınız için ayarlamak istiyorsanız, altlarında bulunan linklerden tam kalitedeki hâllerine ulaşabilir, üstüne basılı tutup kaydedebilirsiniz. Fotoğrafı kaydettikten sonra galerinizden fotoğrafı seçip duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Duvar kağıdını 2340x2340 çözünürlüğünde indirmek için buraya
tıklayabilirsiniz.
Her türden zevke hitap eden duvar kağıtlarına sahip olan Huawei'nin yeni amiral gemisi P30, kendi kullanıcıları dışında, daha birçok kullanıcıyı daha mutlu edeceğe benziyor. Beğendiğiniz duvar kağıdını altında bulunan bağlantıdan indirebilir ve siz de akıllı telefonunuza yepyeni ve canlı renkli bir görünüş katabilirsiniz.