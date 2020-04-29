Huawei P40 lite, FreeLace kablosuz kulaklık fırsatıyla satışta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huawei P40 lite, FreeLace kablosuz kulaklık fırsatıyla satışta - Son Dakika

Huawei P40 lite, FreeLace kablosuz kulaklık fırsatıyla satışta

6 saat önce

Huawei P40 lite satın alanlar, 499 lira değerindeki Huawei FreeLace kablosuz kulaklığa 1 lira ücretle sahip olabiliyor.

Huawei P40 lite, FreeLace kablosuz kulaklık fırsatıyla satışta, System.String[]

Huawei P40 lite satın alanlar, 499 lira değerindeki Huawei FreeLace kablosuz kulaklığa 1 lira ücretle sahip olabiliyor.


Huawei açıklamasına göre, gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleri bulunan Huawei P40 lite, 48 MP yapay zeka destekli dörtlü kamera, 40 W Huawei süper şarj, 6.4 inç Huawei FullView ekran, süper gece selfie gibi özellikleriyle, 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.


Huawei online mağaza üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi de olabiliyor.

Açıklamaya göre, performans özellikleriyle de dikkati çeken Huawei P40 lite, Kirin 810 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak üstün performans ve güç verimliliği sağlıyor.

Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip olan Huawei P40 lite, kullanıcılara tamamen yükseltilmiş oyun deneyimi sağlıyor.


Yüksek kalite fotoğraf deneyimi


Farklı tasarıma sahip dörtlü arka kamerasıyla öne çıkan telefon, fotoğraf ve eğlence özellikleriyle yeni teknolojiyi üstün bir kullanıcı deneyimiyle harmanlıyor. Çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekleyen 48 MP ana kamera, hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen fotoğrafları birleştirerek ilginç renkler üretiyor. 120 derece görüş alanı sunan 8MP ultra geniş açı objektif, 4 cm mesafede nesnelere dahi odaklanabilen makro lens ve yapay zeka destekli Bokeh Lens fotoğraflara çok yönlü bir profesyonellik katıyor.


Ön kamera, tüm aydınlatma koşullarında sorunsuz selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte gelirken, gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan kamera, kullanıcıların minimum çabayla sorunsuz selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğrafın konusunu hem de arka planı optimize ediyor.

Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:42 Kaynak: AA


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