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Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ modelleri: Özellikler, fiyat, satış tarihi ve bilmeniz gereken her şey
6 saat önce
Huawei 2020 akıllı telefon piyasasına bir değil tam üç amiral gemisi telefon sokmaya hazırlanıyor. Huawei P serisi bu cihazların modelleri P40, P40 Pro ve P40 Pro+ olarak isimlendirild
Huawei 2020 akıllı telefon piyasasına bir değil tam üç amiral gemisi telefon sokmaya hazırlanıyor.
HUawei P serisi bu cihazların modelleri P40, P40 Pro ve P40 Pro+ olarak isimlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:59
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