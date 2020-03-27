Huawei P40 Pro Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei P40 Pro Plus'a yakından bakalım.

Huawei P40 Pro Plus Özellikleri

Huawei P40 Pro Plus, 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. 90Hz ekran yenileme hızı bulunan cihazda HDR10+ teknolojisi yer alıyor. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan cihaz grafik tarafındaki gücünü de Mali-G76 MC16 GPU'dan alıyor.

12 GB RAM'e sahip olan P40 Pro Plus'da 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.200 mAh bataryadan beslenen cihaz 50 Watt'lık kablolu 27 Watt'lık kablosuz şarj desteğine sahip.

Huawei P40 Pro Plus'ın arka tarafında 5 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 50 MP ana, 40 MP geniş açı, 8 MP telefoto, 8 MP periskop ve ToF sensör. Cihazda renk sıcaklığı sensörü de yer almakta. Akıllı telefonun ön kısmında 32 MP kamera sensörü bulunmakta.

Huawei P40 Pro Plus Fiyatı

Huawei P40 Pro Plus'ın fiyatının 1399 euro olduğu açıklandı. 1399 euro şu anki kur ile yaklaşık 9.830 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.