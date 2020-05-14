Huawei P40 Serisi ile her koşulda net fotoğraf

Huawei P40 Serisi telefonlar, kullanıcılara sunduğu Octa PD Otomatik Odaklama özelliği ile doğru netlik konusunda öne çıkıyor.

Huawei açıklamasına göre, marka, mobil cihaz fotoğrafçılığı için netliği ve odaklanmayı artık bir sorun olmaktan çıkarttı.

Huawei P40 Serisi, yüksek çözünürlük ve yüksek hızlı odaklama sunan 50MP HUAWEI Ultra Görüntü Sensörü ile öne çıkıyor.

Her piksel, otomatik netlemeyi desteklemek için iki fotodiyot içeriyor.

Varsayılan kamera modu, dört pikseli bir 2,44 mikrometre boyutunda bir süper piksele birleştirerek, her pikselin sekiz fotodiyotun otomatik odaklama amacıyla çalışmasını sağlayarak keskin odaklama sağlıyor.

Düşük ışıklı ortamlarda veya küçük nesnelere odaklanmada hızı ve doğruluğu artırıyor. Sokak ve spor fotoğrafçılığına uygun hareketli nesneyi yakalamayı sağlıyor. Video çekimi sırasında sürekli odak izleme elde ediliyor.

Huawei P40, Full Pixel Octa PD AutoFocus'u desteklemenin yanı sıra, bir lazer sensör içeriyor.

Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro +, daha da net bir odak elde etmek için mesafeyi açıkça ölçebilen bir ToF kamera ile birlikte geliyor.

Otomatik odaklama (AF), kamera performansının temel bir parçasını teşkil ediyor.

Sadece kamera odağı nesneye hızlı ve doğru bir şekilde indirdiğinde net ve keskin fotoğraflar çekilebiliyor, ancak akıllı telefonlar daha yüksek çözünürlüklü sensörler alıyor. Tek piksel boyutu mevcut teknolojik sınırları aştı.

Günümüzde birçok sensör artık Çift PDAF'ı desteklemiyor ve odaklama yeteneğinde bozulmaya neden oluyor.

Huawei Ultra Vision Sensör

Huawei P40 Serisi için Huawei Ultra Vision Sensörünü tasarlarken, Huawei, fotoğraf performansını etkileyebilecek üç temel faktörü, dinamik aralığı, gürültü azaltmayı ve odaklama hızını dikkate aldı.

Loş ışık gibi zorlu aydınlatma ortamlarında daha hızlı Tam Piksel Octa PD Otomatik Netleme sağlamak için 2.44 mikrometre boyutunda piksel kullanıyor.

DXOMARK, Huawei P40 Pro için yaptığı incelemede şu ifadelere yer veriyor:

"Huawei'nin tüm piksellerde çift faz algılamalı yeni oto odaklama sistemi, testlerimizde olağanüstü bir iş çıkardı ve P40 Pro'nun otomatik netlemesini bugüne kadar test ettiğimiz diğer tüm cihazlardan daha iyi hale getirdi. Performans, aydınlık dış mekan sahnelerinden çok düşük ışığa kadar her koşulda kusursuzdu ve test kullanıcılarımız, gerçek hayat çekimlerinde veya laboratuvar testlerimizde otomatik netleme sorunları bulamadılar.

Laboratuvarda otomatik odaklama çok hızlı ve tüm ışık koşullarında tutarlı bir şekilde doğru odaklanma sağladı. P40 Pro otomatik odaklama, fotoğraf makinesini odaktan çıkardıktan sonra hem kısa hem de uzun gecikmeler için anında ve çok güvenilir bir şekilde odağa kilitlendi."