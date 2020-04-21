Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

6 saat önce

Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P40 serisi, Huawei online mağazada satışa çıktı.

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile siyah, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499 TL ve P40 lite için 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu.

P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabiliyor.

Huawei P40 serisi, yüksek tanımlı sensör ve yonga setleriyle güçlendirildi. Gelişmiş görsel donanıma ve yapay zeka özelliklerine sahip seri, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğiyle sunuluyor.

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın en iyi fotoğraf kamerası seçilen Huawei P40 Pro'nun fotoğrafçılıktaki yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamaya, düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.

Kirin 990 5G işlemciye sahip cihaz, 1/1.28 inç'lik sensör ve 50 megapiksellik kamera donanımıyla sunuluyor.

Serinin diğer modeli Huaewi P40 ise 16 MP ultra geniş açılı kamera ile geniş açılı çekim olanakları sunmasının yanı sıra 2,5 cm makro çekimlere de olanak tanıyor.

Ayrıca, 8 MP telefoto kamera ile de 3x optik yakınlaştırma, 5X hibrid yakınlaştırma ve 30x maksimum yakınlaştırma gerçekleştirerek uzaktan yakalamayı mümkün kılıyor.

Huawei P40'ın Ultra Vision ve Multi-Spectrum özellikleriyle geliştirilmiş ana kamerası, yapay zeka algoritmasından faydalanarak renkleri yüzde 45 daha iyi sağlıyor ve ortamdaki insanların analizini ve segmentasyonunu hassas şekilde yapabiliyor.

Dörtlü arka kamera

Huawei P40 lite ise dörtlü arka kamerasıyla sunuluyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştiriyor.

8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor.

Makro lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanıyor.

Modelde yer alan Kirin 810, düşük güç tüketimi sunarak performans ve güç verimliliği sunuyor. Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU hesaplama yeteneğini de bulunduruyor.

Grafik ayrıntılarını üst seviyede işleyen sistem, Huawei'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor.

P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor.

Telefon, sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:08 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 22:55:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]