Huawei, PC sevkiyat hacminde yıllık yüzde 715,69 büyüme elde etti

Huawei, MateBook Serisi'ni yaratmasını sağlayan PC sektöründeki 5 yıllık gelişimin sonucu olarak Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu Avrupa ve İskandinav bölgesi dizüstü bilgisayar pazarı sevkiyat hacminde yıldan yıla yüzde 715,69 büyüme elde etti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, salgın hala devam ederken, geleneksel PC'ler bir kez daha talep gören ürünler haline geldi.

Canalys araştırmalarına göre, küresel bilgisayar pazarı 2021'de yüzde 8 büyüyecek ve dizüstü bilgisayarlar bu büyümenin arkasındaki temel itici güç olmaya devam edecek. Huawei ve MateBook Serisi'nin gelişimi bu eğilimin bir kanıtı. Şirket, şu anda PC pazarındaki varlığının 5'inci yılını kutluyor ve mobil teknolojileri dizüstü bilgisayar dünyasına entegre ederek sorunsuz bir çapraz cihaz deneyimi ile bilgisayar endüstrisinin trend belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Huawei, geçen 5 yıl boyunca üst düzey MateBook Serisi'ni geliştirmede "olağanüstü" başarılı oldu. Bu süre boyunca Huawei, yeni endüstri standartlarını belirleyen temel yeniliklerle sektörü ileriye taşıyor. Bu öncü çözümler arasında Huawei'nin ilk hafif dizüstü bilgisayarı, FullView ekranı, OneHop ve Çoklu Ekran İş Birliği bulunuyor. Söz konusu çözümler, cihazlarını uzaktan çalışma, eğitim-öğrenim, profesyonel uygulamalar veya kaliteli eğlence için giderek daha fazla kullanan kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirildi.

"Pazar payındaki dikkat çekici artıştan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, geleceğe iyimser baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 5 yıl hem büyük hem de küçük başarılarla ve bizi daha da iyi tüm senaryo çözümlerini aramaya iten sayısız zorlukla geçti. Ayrıca, akıllı telefonlar ve PC'ler arasındaki sınırları aşmanın olanağını da getirdi ve böylece tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel şekilde uyarlanmış ve hatta bazen beklentilerini aşan çözümler sağladı. Huawei'nin bilgisayar endüstrisindeki ticari varlığının 5'inci yıl dönümü bizim için özel bir an. Bir yandan pazar payındaki dikkat çekici artıştan gurur duyuyoruz."

Verilen bilgiye göre, cihazlar arası iş birliği göz önüne alındığında Huawei, akıllı telefonlar, PC'ler ve tabletler arasındaki sınırları ortadan kaldırdı. Şirket, çok çeşitli kullanıcı senaryolarına hitap etmek için daha fazla özellik sunmaya, performans ve görüntüleme teknolojilerine odaklanmaya devam etti.

Ekosistem perspektifinden bakıldığında Huawei, Windows işletim sistemi ile mobil deneyimleri entegre eden bir ekosistem sunarken, tüketicinin PC'lerdeki deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Ürünler açısından Huawei, verimliliği artırmak ve akıllı bir deneyim sunmak için tasarlanmış ürünler geliştirerek akıllı üretkenlik senaryolarına odaklanıyor.