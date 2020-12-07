Huawei Petal Search ile yepyeni bir arama deneyimi - Son Dakika

En iyi uygulamalar, en son haberler, sosyal paylaşım ve daha fazlasını sunan Huawei Petal Search, akıllı telefonda ihtiyaç duyulan her şeyi kolayca bulmaya imkan tanıyan bir arama motorundan daha fazlasını sağlıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Petal Search, akıllı telefonda ihtiyaç duyulabilecek binlerce uygulamayı ve web bağlantısını keşfetmek için kullanabilecek bir ağ geçidi.

Huawei Petal Search, uygulamaları önerirken en iyi sonuçları getirmek için kullanıcının konumunu belirliyor ve kurulu olmayan uygulamaları indirme konusunda rehberlik ediyor. Huawei Petal Search, haberler, videolar, resimler, alışveriş, uçuşlar ve yerel işletmeler dahil olmak üzere 20'den fazla kategoride arama yetenekleri sunarak sadece uygulama aramaktan çok daha fazlasını yapıyor.

Huawei Petal Search, kullanıcının karşısına en önemli ve güncel haberleri getiriyor. Böylece en son siyaset, ekonomi, spor veya kullancıyı en çok ilgilendiren diğer konulardan haberdar olunabiliyor. Önemli olayların net ve sezgisel zaman çizelgesi geniş bir görünüm sağlarken, profesyonel içerik filtreleri haberlerin özelleştirilmesine ve favori kaynakların seçilmesine olanak tanıyor.

Petal Search aynı zamanda ihtiyaç duyulan tüm soruları yanıtlayan gelişmiş bir görsel arama aracı olarak da hizmet veriyor. Örneğin, kullanıcı beğendiği bir sandalyeyi veya televizyonu görmesi durumunda fotoğrafını çekip online mağazalarda fiyatını kontrol edebiliyor. Huawei Petal Search, hayvanları ve bitki türlerinin fotoğraflarını tanıyarak bilgi buluyor.

Sıkı güvenlik kontrolleri

Çok sıkı gizlilik ve telif hakkı koruma standartlarına odaklanılarak geliştirilen Huawei Petal Search, verilerin işlenmesinde daha fazla güvenilirlik sağlayan genel Avrupa veri koruma yönetmeliğine (GDPR) uygunluk için Avrupa Gizlilik Mührü sertifikasına sahip.

Huawei, Petal Search'ü ve özelliklerini geliştirmeye devam ederek mükemmel arama deneyimini kullanıcıları için daha da mükemmel hale getirmeye çalışıyor. Huawei'nin geliştirme yol haritasında daha çok kategorinin açılmasını sağlayacak dikey arama bulunuyor. Böylece Petal Search, finans, müzik ve ses tanıma yanında görsel aramalarda da iyileştirmeler sunacak.