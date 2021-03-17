Huawei, Petal Search'ü kullanıcılarıyla birlikte geliştirmeye devam ediyor

Huawei, geçen yıl kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search'ü daha kusursuz hale getirmek için kullanıcılarından gelen geri bildirimlere önem vermeyi sürdürüyor.

Huawei açıklamasına göre, kullanıcılara daha iyi bir arama deneyimi sunmayı ana odak noktası haline getiren Petal Search'te kullanıcılar, geri bildirimleri ile hem arama motorunun gelişmesini sağlıyor hem de hediyeler kazanabiliyor.

4 Nisan'a kadar Petal Search uygulamasında geri bildirim kanalı üzerinden en fazla miktarda geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalıyor.

Öneriler, tasarımla ilgili fikirler, beğenilmeyen noktalar, uygulamada bulunan sorunlar, geliştirilmesi istenen eksiklikler ve bunlar gibi daha birçok konu ile ilgili geri bildirimde bulunan Petal Search kullanıcıları, 4 adet uzay grisi Huawei MediaPad T3 10, 3 adet grafit siyahı Huawei Watch GT 2e, 12 adet Huawei Band 4 veya 7 adet Huawei Watch Fit kazanma fırsatı yakalıyor. Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan ve kazanan katılımcılar, yarışma bittikten sonra bir kampanya sayfası aracılığıyla duyurulacak.

Kullanıcıların verdiği geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için geri bildirim verilen konu veya sorunla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu nedenle önce geri bildirim verilen konunun belirtilip sonrasında ise açıklama yapılması gerekiyor. Geri bildirim verilen konuyla ilgili ekran görüntüsü veya ekran kaydı eklemek de kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor.

Kampanya ile ilgili tüm detaylara Huawei Community Türkiye sayfasında yer alan "https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_134540/" adresinden ulaşılabiliyor.