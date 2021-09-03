Huawei Petal Search'ün "Yakınlarda" özelliğini iş ortaklarına tanıtıldı - Son Dakika

Huawei, geliştirdiği arama motoru Petal Search'ün "Yakınlarda" özelliğinin tanıtıldığı webinarda, sektörün önde gelen markaları ile bir araya geldi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan, Huawei ailesinin son gözdelerinden Petal Search, Türkiye'deki ikinci webinarını gerçekleştirdi.

Dünya çapında 170'ten fazla ülkede ve bölgede, 50'den fazla dilde sunduğu zengin içerikleri ile kullanıcılarına benzersiz bir arama motoru deneyimi sunan Petal Search'ü daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen webinara, kendi sektöründe önemli markalar katıldı.

Moderatörlüğünü Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı'nın yaptığı ve Petal Search "Yakınlarda" özelliğinin anlatıldığı webinarda, Petal Search'ün özellikle markaların ihtiyaçlarına uygun özellikleri ve bunların markalara daha fazla nasıl fayda sağlayabileceği konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca, webinar boyunca Petal Search'ün hem global hem de lokal pazardaki genel performansı ve beklentileri, Türkiye'de yer alan Ar-Ge merkezinin bu projeye dair gerçekleştirdiği lokal pazarlama ve iş geliştirmeye yönelik aldığı aksiyonları, Petal Search'ün başta "Yakınlarda" özelliği olmak üzere, diğer önemli kategorilerine dair genel bilgiler ve iş birliği yapmak isteyen markaların sürece nasıl dahil olabileceği gibi birçok konu ele alındı.

Petal Search "Yakınlarda" özelliği ile kullanıcılar, yakın oldukları yerleri ve etraflarında neler olduğunu görebiliyorlar. Buna ek olarak, etrafta bulunan kafe, restoran, spor salonu, giyim mağazası ve buna benzer birçok yerel işletme yine kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor.

Bununla birlikte bu özellik, kullanıcılara faydalı olabilecek önerileri görmelerini ve ihtiyaç duydukları yerlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Petal Search kullanıcıları "Yakınlarında" sekmesi ile de yaşadıkları yerdeki restoranları görüntüleyebiliyor, market fiyatlarına göz atılabiliyor, uygun kiralık evlerin harita üzerinden uzaklığına bakabiliyor.